Куда вложить деньги для пассивного дохода



Люди, живущие от зарплаты до зарплаты, считают, что были бы деньги, а найти им применение не так уж и сложно. Но на самом деле когда сумма свободных средств достигает солидных размеров сразу встаёт вопрос:



Куда вложить эти деньги для того, чтобы получать пассивный доход?

Ведь хочется не просто защитить заработанное от инфляции, но и что бы деньги приносили какой-то доход.



Пассивным доходом считается вложение практически не требующего вашего внимания, вы только осуществляете некоторый контроль и подсчитываете прибыль. К сожалению подобных вариантов, не так уж и много.

Варианты вложений для пассивного дохода.

Депозиты и государственные ценные бумаги – самый простой в реализации вариант. Вы вкладываете свои деньги и получаете гарантированный процент по вкладу.



Депозиты позволяют защитить свои сбережения от инфляции и немного заработать. Альтернативой могут быть вложения в облигации государственного займа, они имеют меньшую доходность, но зато не привязаны к конкретному банку:



Ставки на депозиты в национальной валюте максимально составляют 8% годовых, то есть если отнять уровень инфляции, то вы получите около 4% годовых.



Вложение в валюту – данную операцию в нашей стране так же можно отнести к инвестициям. Курс рубля падает намного быстрее чем растут процентные ставки в банках.



Как вариант может быть открытие валютного вклада в долларах или евро, процент по ним не большой, но зато вы не теряете из-за падения курса.



Недвижимость – очень интересный вариант, но в то же время довольно непростой. Цены на недвижимость то растут, то падают, а сдавать жильё в наем может не каждый.



Одно дело если вы получили в наследство бабушкину квартиру и сделав косметический ремонт начинаете её сдавать, а свершено другое, когда купили недвижимость вложив в нее свои деньги.



Доход от сдачи в аренду квартиры редко превышает 8% годовых и это без учета комиссии риелтора и различных рисков, о которых мы поговорим в других статьях:



Исключение составляет коммерческая недвижимость, но тут вам нужно приобрести перспективное помещение в хорошем месте и только тогда можно рассчитывать на стабильный доход.



Акции компаний – а точнее дивиденды которые эти компании выплачивают с прибыли. Максимально тут можно получить 17% годовых если вы удачно выберете компанию.



Но, 17% это будут проценты в рублях, и никто не гарантирует, что акции самой компании не подешевеют на большую сумму чем компания, начислит процентов с прибыли. Как это случилось во время пандемии коронавируса.



Инвестиционные фонды или ПАММ счета – первые предполагают минимальную сумму инвестиций в размере от 100 000 долларов, во вторые можно вложиться буквально со 100 долларами.



Инвестиционные фонды являются довольно интересным вариантом, дающим до 20% годовых в валюте. Правда и риски тут по сравнению с банками намного выше.



ПАММ счета – очень рискованный вариант, обладающий просто огромной прибыльностью, которая по некоторым счетам доходит до 1000% годовых.



Инвест проекты – последнее время появилась масса сайтов, предлагающих принять долевое участие в определенном проекте, это так называемые Биржи стартапов.



К примеру, тот же https://www.napartner.ru/ на котором вы можете подобрать объект для своих инвестиций и стать совладельцем какого то бизнеса:



Новое и интересное предложение на рынке инвестиций, при удачном вложении можно заработать до 50% годовых. Но как всегда существуют и риск выбора, так как никто не даст вам гарантий того, что выбранный вами проект окажется действительно успешным.



Меня часто спрашивают где же вы сами храните свободные деньги? Я в большей мере являюсь консерватором, поэтому часть моих сбережений храниться на банковских депозитах в различных банках и в разных валютах.



Вторая часть вложена в акции, купленные через торговую платформу. Так же есть вложения в недвижимость, но это не столько заработок как попытка сохранить деньги от финансовых кризисов.



Главное, то, что все эти так называемые пассивные вложения все равно требует затрат времени на контроль и управление. Недвижимость – страховка, коммунальные расчеты, Акции – отслеживание биржевых курсов.