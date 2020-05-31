Чему равен один лот на форекс и не только



Для того, чтобы навести порядок в биржевой торговле еще много лет назад была введена некая стандартизация, которая коснулась и объемов сделок.



В настоящее время на бирже принято измерять объемы операций лотами, причем в каждой из категорий активов это значение имеет свой размер.

Лот на форекс Микро и мини лоты А как же на других биржах

Лот на форекс

Еще не давно торговля на форекс являлась чем-то не доступным для большинства обычных людей и это не удивительно ведь минимальный объем сделки составлял 1 лот.



Размер 1 лота на форекс составляет 100 000 единиц базовой валюты, она же первая валюта в котировке, то есть сделка по валютной паре EURCHF объемом в один лот составит 100 000 евро. А уже исходя из текущего курса будет рассчитываться и сумма, в швейцарских франках которую потребуется заплатить при покупке или можно будет получить при продаже.



Сумма довольно большая, но для трейдеров доступно открытие сделок дробными частями в 0,1 и 0,01 лота, то есть размером в 10 000 и даже 1 000 долларов.



Это открывает доступ к биржевым торгам практически каждому желающему даже если не учитывать использование кредитного плеча. Тем более, что по некоторым активам оно не превышает 1:5.

Микро и мини лоты

Между эти двумя понятиями часто возникает путаница, в действительности все довольно просто:



• Мини – таким термином обозначают сделку в 10000 базовых единиц, другими словами можно сказать, что это просто открытие ордера объемом в 0,1 от стандартного лота.



• Микро – данное понятие чаще относится к центовым счетам, микро лот равен 0,01 от стандартного лота, но тут он записывается как полноценный, просто с добавкой центовый.

• Нано – является минимальным на данный момент лотом, объем которого составляет всего 0,001 от стандартного или проще говоря, всего 100 единиц базовой валюты валютной пары.



Еще одним отличительным моментом является то, что данный объем можно разделить и на более мелкие части – 0,1 или даже 0,01, то есть минимальный объем открываемой позиции тут уже составит 10 долларов.

А как же на других биржах?

Функционал торговой платформы уже дано не ограничивается только открытием сделок на форекс, благодаря контрактам CFD можно без труда открывать сделки – по акциям, драгоценным металлам, энергоносителям, фьючерсам, индексам.



При этом следует отметить, что каждый из активов имеет свои правила торговли и соответственно и размер лота, к примеру:



• Акции компаний – 1 лот равен 100 акциям, при этом если оценивать размер сделки в денежном эквиваленте, то разница будет просто огромна от 100 долларов до нескольких сотен тысяч.



• Драгметаллы – как-то так случилось, что организаторы торгов не смогли найти компромисс, поэтому один лот равен золото – 100 унций, платина – 50 унций, а серебро целых 5000 унций:



• Фьючерсы – тут все еще сложнее, нефть – 1000 баррелей, газ – 10 000 миллионов британских термических единиц, пшеница 5000 бушелей, медь 25 000 фунтов.

То есть в отличии от торговли валютами и акциями с другими инструментами все намного сложнее и размер лота придётся уточнять в каждом случае индивидуально. Причем этот размер так же может отличаться в зависимости от того у какого брокера вы торгуете.